Jochen Schropp (41) teilt ehrliche Worte über seine offene Beziehung! Im Sommer 2018 wagte der Moderator einen großen Schritt und trat mit einem ganz bestimmten Anliegen in die Öffentlichkeit: Er outete sich offiziell als homosexuell. Seinen Partner hält der Big Brother-Gastgeber allerdings so gut es geht von den Medien fern. Jetzt brachte die TV-Bekanntheit jedoch neue Details ans Licht: Jochen sprach über das Zusammenleben mit seinem Liebsten!

Jochen und sein Lebensgefährte haben sich für eine offene Beziehung entschieden. "Das war ein langer Weg mit vielen Gesprächen", gestand der Schauspieler gegenüber Gala. Doch er bereue die Entscheidung keinesfalls. Das Paar entschied sich, mit keiner weiteren Person eine Liebesbeziehung zu führen – ein Flirt oder Seitensprung führe aber nicht gleich zur Trennung. "Wichtig ist, seinem Partner in die Augen zu schauen und zu fragen: Was fehlt dir gerade, geht es dir in unserer Beziehung gut?", erklärte der gebürtige Gießener seine offene Lebenseinstellung in Sachen Liebe.

Jochen kann sich voll und ganz auf seinen Freund verlassen: Beide wissen jederzeit, wo der andere ist, sind immer erreichbar und spielen mit offenen Karten, ohne das Gegenüber zu belügen. "Ich habe also das größte Vertrauen", verriet der "Außergewöhnlich"-Darsteller. Eifersucht komme nur selten vor: "Wenn mein Partner eine gute Zeit hat, dann freue ich mich für ihn", erzählte Jochen überzeugt.

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp, Moderator

Anzeige

Getty Images Jochen Schropp im Februar 2020

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp, TV-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de