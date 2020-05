Bei dem Promis unter Palmen-Wiedersehen machte sich Désirée Nick (63) zur Hauptfigur! In der neuen Sat.1-Show war in den vergangenen Wochen gelästert und gestritten worden, was das Zeug hält. Ganz vorne mit dabei war neben Matthias Mangiapane (36) auch die Unterhaltungskünstlerin. Nach dem Finale der Sendung trafen die Celebritys nun zu einer großen Aussprache am Mittwochabend im TV erneut aufeinander. Zu einem Dialog kam es allerdings nicht wirklich: Désirée war nämlich nahezu die Einzige, die zu Wort kam!

Die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin von 2004 hatte offenbar großen Redebedarf und sich auf die Show sogar mit Notizen vorbereitet. Im Gespräch ließ sie dann nichts unkommentiert und mischte sich selbst in Diskussionen ein, die sich überhaupt nicht um sie drehten. Natürlich legte die Schauspielerin dabei ihre gewohnt bissige Art an den Tag, die Carina Spack (23) schon vor der Reunion zum Weinen gebracht hatte. Um La Nick davon abzuhalten, die gesamte Sendezeit für sich einzunehmen, bemühte sich Moderator Jochen Schropp (41) sie zu stoppen – machte sich damit aber ebenfalls zur Zielscheibe der Blondine!

Désirées Redeschwall trieb zwischenzeitlich nicht nur Claudia in die Flucht – auch viele Fans waren von ihr extrem genervt: "Wie viele Seiten hat das Skript von Désirée Nick noch?", fragte sich ein Twitter-User. Ein anderer hatte ebenfalls genug von den "Wutreden" der 63-Jährigen und den Eindruck, dass sie Jochen den Job streitig mache: "Wer war eigentlich gleich noch mal der Moderator?"

© SAT.1 / Willi Weber Ennesto Monté, Claudia Obert, Janine Pink und Désirée Nick beim "Promis unter Palmen"-Wiedersehen

Getty Images Désirée Nick und Jochen Schropp im September 2016 in Köln

Promis unter Palmen, Sat.1 Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"



