Cedric Beidinger macht bei Big Brother in der heutigen Folge einen auf Frauenversteher! Der Blondschopf gilt schon seit Tagen als der Flirt-Experte im TV-Container – doch nicht nur seine ledigen Konkurrentinnen sind nicht vor seinen Kommentaren sicher, auch Rebecca, die mit Tim ständig Lippenbekenntnisse austauscht, ist jetzt Teil seiner tief gehenden Analysen. In der aktuellen Episode fing die 21-Jährige schließlich an, sich zu schminken – Cedric kennt auch den Grund dafür: Sie möchte für ihren Liebsten weiblicher aussehen!

Als Rebecca sich mit den Schmink-Utensilien zurückzog, raunte Cedric seinen Kollegen Pat und Vanessa seine Theorie zum plötzlichen Beauty-Treatment zu: "Wegen Gina! Ich schwöre! Sie guckt immer zu, wenn sie sich schminkt." Der Mainzer habe erst vor Kurzem mitbekommen, wie Tim zu seiner Freundin meinte, sie sei der Mann in der Beziehung – das sei der jedoch sauer aufgestoßen. "Sie möchte weiblicher sein. Und was ist für eine Frau typischer als Schminken? Und Tim hat ja auch mal geäußert, dass er Gina ganz gut fand!", erklärte der 26-Jährige weiter.

Ob Cedric damit schon ahnt, dass das "Big Brother"-Pärchen einige Probleme nach der Show bekommen wird? Immerhin machten sich die beiden auch selbst schon Sorgen um ihre Beziehung: "Man hat natürlich Angst, dass die Gefühle, die man hat, nur im 'Big Brother'-Kosmos bestehen", verlieh Tim seinen Gedanken emotional Ausdruck. Auch die Studentin befürchtete, dass ihre Familie die offen ausgelebte Zuneigung zu dem Aachener nicht unbedingt gutheißen könnte.

SAT.1 Gina Beckmann und Rebecca Zöller bei "Big Brother"

SAT.1 Cedric Beidinger bei "Big Brother"

Sat.1 Die "Big Brother"-Kandidaten Tim und Rebecca



