Seitdem bekannt ist, dass Maren (28) und Tobias Wolf ihr erstes Kind erwarten, halten die YouTuber ihre Fans im Netz regelmäßig auf dem Laufenden. Nicht nur die Schwangerschaft bestätigten die beiden relativ früh, auch weitere Details wollten sie nicht lange für sich behalten. Neben dem Geschlecht des Babys verrieten sie sogar schon den Namen. Gegenüber Promiflash erklären die Netz-Stars jetzt, warum sie schon vor der Geburt so viel preisgeben.

"Wir teilen mit der Community seit Jahren unseren Alltag. Dazu gehören die schönsten Geschichten und Momente, wie beispielsweise unsere Hochzeit, aber auch Zeiten, in denen es schwieriger ist", stellt Maren im Interview mit Promiflash klar. Als sie von der Schwangerschaft erfuhren, sei sofort klar gewesen, dass sie dieses Geheimnis nicht lange für sich behalten wollen. Ob, wann und wie jemand solche Details veröffentlicht, solle einfach jeder für sich entscheiden: "Für uns fühlt es sich so richtig an."

Nicht nur die Fans freuen sich, dass sie so stets den Alltag von Maren und Tobi verfolgen können, auch das Paar profitiert davon. "Zudem merken wir, was für einen engen Austausch wir mit den Zuschauern haben. Viele Fragen, bei denen ich mir unsicher bin, stelle ich direkt auf YouTube oder Instagram", erzählt die 28-Jährige abschließend.

Bieber, Tamara / ActionPress Tobias und Maren Wolf im November 2019

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im März 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf in der 14. Schwangerschaftswoche



