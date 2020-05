Gesellt sich vielleicht in der kommenden Staffel von Let's Dance ein Berlin - Tag & Nacht-Darsteller zum Cast dazu? Die aktuelle Ausgabe des erfolgreichen Tanzformats lockte wieder zahlreiche Promis aufs Tanzparkett. Ob Komikerin Ilka Bessin (48) oder Influencerin Laura Müller (19) – die Stars aus unterschiedlichsten Formaten und Medien-Bereichen versammelten sich vor der Jury. Die 13. Staffel neigt sich langsam dem Ende zu, da stellen sich viele Fans die Frage, wer nächstes Jahr wohl das Tanzbein schwingen wird. Einer, der es unbedingt versuchen möchte, ist ein waschechter Serienstar – Lutz Schweigel!

Der 48-Jährige ist als Joe-Darsteller aus "Berlin - Tag & Nacht" bekannt. In der Daily legt der Laiendarsteller in seiner Rolle des Öfteren auch mal ein heißes Tänzchen hin. Für Lutz kein Problem – er hat früher als Stripper gearbeitet und daher Rhythmus im Blut! Im Promiflash-Gespräch offenbarte er, diese Skills gerne in der Tanzshow unter Beweis stellen zu dürfen: "Ja, das ist ein Wunsch von mir, zu 'Let's Dance' zu gehen, ein Traum. Es ist zudem auch die Lieblingssendung meiner Mama", erklärte er. Der Muskelmann wäre bei einer Teilnahme der erste BTN-Star im Format.

Abseits von "Let's Dance" – könnte sich Lutz auch eine Teilnahme bei einem anderen RTL-Format vorstellen, wie der Abenteuer-Sendung dem Dschungelcamp? "Prinzipiell mag ich solche Herausforderungen, was Dschungel und Natur betrifft, ist das mein Ding. Aber ob ich es mir vorstellen könnte, beim Dschungelcamp mitzumachen, weiß ich ehrlich gesagt nicht", verriet er Promiflash.

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigen, Seriendarsteller

TVNOW /Stefan Gregorowius Der "Let's Dance"-Cast nach der dritten Entscheidungsshow 2020

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigen, Seriendarsteller



