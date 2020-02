Am 21. Februar ist es wieder so weit, dann startet Let's Dance in die nächste Runde und die Zuschauer haben wieder die Qual der Wahl, wen sie weitertanzen lassen wollen. Jetzt präsentieren sich auch zum ersten Mal die Kandidaten und geben ihren Fans einen kleinen Vorgeschmack. Fein herausgeputzt und bereit das Tanzparkett für sich zu erobern, zeigen sich nun die 14 tanzwütigen Promis ihrem Publikum schon vor der ersten Show.

Wendler (47)-Freundin Laura Müller (19) will jetzt in einem roten Fransenkleid in ihrer ersten eigenen Show beweisen, dass sie auch ohne ihren Freund in der TV-Welt bestehen kann. Auch die Rapperin Sabrina Setlur (46) zeigt sich von ihrer schicken Seite, in einem eleganten schwarzen Kleid. Ebenfalls in Rot stellt sich Lili Paul-Roncalli (21) vor, die durch ihre Zirkus-Gene auf alle Fälle keine Probleme mit der Beweglichkeit haben sollte. Moritz Hans traut sich nach seinem Auftritt bei "Ninja Warrior" nun auch auf das Tanzparkett und will in dieser Disziplin seine Sportlichkeit unter Beweis stellen. Schon John Kellys (52) Pose verrät, dass er definitiv startklar ist, sich die Tanzschuhe anzuziehen. Und auch der Moderator Sükrü Pehlivan (47) will demonstrieren, wie gut er die Hüfte schwingen kann. Auf dem ersten Foto sticht er auch ganz extravagant in einem geblümten Samtjackett hervor.

Die anderen Ladys, die versuchen die RTL-Hit-Show dieses Jahr zu gewinnen, sind das Model Loiza Lamers (25) in einer schicken Glitzernummer, die RTL-Moderatoren-Legende Ulrike von der Groeben (62) in einem feuerroten Kleid, und Fußballstar Steffi Jones (47). Sie inszeniert sich ganz ungewohnt in einem blassrosa Satinkleid. Ein anderer Kicker, der dieses Jahr sein Glück versucht, ist Ailton (46), der ganz lässig in Jeans und Pulli posiert. Und auch der Komiker Martin Klempnow (46) präsentiert sich total cool in einer Bomberjacke. Etwas farbenfroher ist dagegen der DSDS-Gewinner Luca Hänni (25), in einem burgunderfarbenen Anzug.

Der zweite Comedian, der teilnehmen wird, ist Ilka Bessin (48) alias Cindy aus Marzahn (48), die sich auch für ein elegantes feuerrotes Kleid entschieden hat. Last but not least zeigt auch AWZ-Darsteller Tijan Njie (28), auf diesen ersten Fotos schon seine heißen Moves.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Moritz Hans, John Kelly und Sükrü Pehlivan als Kandidaten bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Loiza Lamers, Ulrike von der Groeben und Steffi Jones, Kandidatinnen bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Ailton, Luca Hänni, Martin Klempnow, Kandidaten bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Tijan Njie und Ilka Bessin, Kandidaten bei "Let's Dance" 2020



