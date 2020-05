Zurückhaltung und ein scheuer Blick in die Kamera gehören bei Amalia der Niederlande (16) der Vergangenheit an. Neue Porträts vom Geburtstag ihres Vaters, König Willem-Alexander (53), zeigen: Die Kronprinzessin hat sich in eine royale Beauty verwandelt! Vor der Kamera posierte die 16-Jährige wie ein Profi und fühlte sich dabei anscheinend auch pudelwohl. Das war aber nicht immer so, denn früher wurde sie wegen ihres Aussehens sogar gemobbt!

Zum Königstag ihres Vaters präsentierte sich Amalia einem sonnengelben und figurbetonten Kleidchen – ein echter Blickfang. Ihr frischer Sommerlook verlieh der Prinzessin offenbar endlich das Selbstbewusstsein, das ihr zuvor in der Öffentlichkeit viele Jahre lang gefehlt hatte. Die Tochter von Königin Maxima (48) musste nämlich im Internet fiese Beleidigungen wie "Du bist fett" über sich ergehen lassen. Sie bekam sogar den Spitznamen "Prinzessin Übergewicht". Von solchen Hasskommentaren lässt sich die junge Dame aber anscheinend nicht länger beirren und setzte mit ihrem Auftritt ein klares Statement.

Nicht nur nur Prinzessin Amalia, sondern auch andere königliche Sprösslinge, wie Archie Harrison (1), Sohn von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38), lassen mit tollen Schnappschüssen das Herz von Royal-Fans höherschlagen! Während die Prinzessin mit ihrem neuen Selbstbewusstsein überzeugt, verzückt Archie die Fans aktuell auf ganz andere Weise: Der Kleine soll kürzlich zu seinem Geburtstag von Mama Meghan eine selbst gemachte Torte bekommen haben!

Anzeige

Instagram / koninklijkhuis König Willem-Alexander mit seinen Töchtern Amalia, Ariane und Alexia sowie seiner Frau Königin Maxim

Anzeige

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria bei den Olympischen Spielen 2016

Anzeige

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria bei einem Fototermin 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de