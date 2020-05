Mit so einer rasanten Geburt hat Silva Gonzalez (41) offenbar selbst nicht gerechnet! Im November überraschten der Hot Banditoz-Sänger und seine Partnerin Stefanie Schanzleh mit erfreulichen Neuigkeiten: Das Paar erwartete seinen zweiten Nachwuchs. Vor wenigen Tagen hatte das Warten ein Ende – die beiden wurden erneut Eltern einer Tochter. Mit Promiflash sprach das Musik-Duo jetzt über das Ende der Schwangerschaft und die Zeit nach der Entbindung!

Am vergangenen Montag ist die Fruchtblase der schwangeren Stefanie geplatzt. Nur einen Tag später lag die Blondine bereits in den Wehen – und dann ging alles ganz plötzlich: "Innerhalb von einer Stunde und zwölf Minuten war Marie dann schon da", verriet Stefanie gegenüber Promiflash. Die Kleine wollte offenbar so schnell das Licht der Welt erblicken, dass nicht einmal Zeit dafür war, der schwangeren Beauty Schmerztabletten zu geben. Dennoch hätte sich Silvas Liebste keine schönere Geburt vorstellen können: "Es war ein Traum. Kein Riss, einfach gar nichts, und das alles ohne Schmerzmittel, ganz natürlich", schwärmte sie.

Aufgrund der aktuellen Situation durfte Silva allerdings nicht die ganze Zeit an der Seite seiner besseren Hälfte verweilen. Die Hebamme habe entschieden, wann der 41-Jährige zu seiner Partnerin darf. "Das war natürlich eine komische Situation, weil man sich schon Gedanken macht, wie es ihr geht und wie es ist", erklärte der frischgebackene Zweifach-Vater. Trotz aller Umstände schaffte es der Hamburger aber noch pünktlich zur Geburt seiner zweiten Tochter.

Instagram / silvagonzalez_hotbanditoz Silva Gonzalez mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh, April 2020

Instagram / silvagonzalez_hotbanditoz Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, Februar 2020

Instagram / silvagonzalez_hotbanditoz Silva Gonzalez, Sänger



