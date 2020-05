Diese Woche steigt eine Kindergeburtstagsparty bei Miranda Kerr (37): Ihr Sohn Hart feiert seinen zweiten Geburtstag! Im Mai 2018 wurde das Model zum zweiten Mal Mutter. Knapp sieben Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Flynn (9), der aus ihrer Ehe mit Schauspieler Orlando Bloom (43) hervorgegangen ist, durfte sich die Laufstegschönheit wieder über ein Söhnchen freuen. Vater des Jungen ist Snapchat-Gründer Evan Spiegel (29). Der zweite Ehrentag ihres Sprösslings musste natürlich ordentlich gefeiert werden – und Miranda hat sich dafür auch ziemlich ins Zeug gelegt!

Unter anderem gab es für Hart eine quietschgrüne Geburtstagstorte in Form eines Autos, die seine Mutter auf Instagram stolz präsentierte. Dazu schrieb sie: "Was für ein magischer Tag! Heute haben wir den zweiten Geburtstag unseres kleinen Engels Hart gefeiert. Mein Herz ist voller Freude und Dankbarkeit für unseren großartigen Sohn." Den übrigen Fotos nach zu urteilen fand die Party mit lustiger Dekoration im Garten statt.

Mittlerweile ist Miranda sogar stolze Mutter von drei Kindern. Im Oktober 2019 kam ihr dritter Junge und damit ihr zweites Kind mit Evan zur Welt. "Wir sind überglücklich, dass Myles endlich bei uns ist und schätzen alle lieben Worte und Glückwünsche in dieser besonderen Zeit. Wir freuen uns so sehr, unseren Sohn endlich in unserer Familie willkommen zu heißen", teilten Miranda und Evan damals gegenüber People mit.

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr

Instagram / mirandakerr Geburtstagstorte für Miranda Kerrs Sohn Hart

Instagram / mirandakerr Geburtstagsdekoration für Miranda Kerrs Sohn



