Ann-Kathrin Götze (30) schwelgt in Erinnerungen! Erst vor wenigen Wochen haben die Blondine und ihr Mann Mario (27) offiziell verkündet, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die werdenden Eltern hielten die Babynews ganze sieben Monate lang geheim, um ihr Glück ganz für sich alleine genießen zu können. Doch bevor ihr Kind bald das Licht der Welt erblicken wird, haben die beiden noch einen anderen Grund zur Freude: Am Donnerstag feierte das Paar seinen zweiten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass teilt Ann-Kathrin einen zuckersüßen Erinnerungspost.

"Genau heute vor zwei Jahren haben wir geheiratet, und ich hoffe, du wirst niemals aufhören, mich so anzulächeln", schrieb das Model gestern auf seinem Instagram-Account zu einem Pärchenbild. Auf der Aufnahme sind die beiden Turteltauben ganz in Weiß gekleidet und Mario strahlt seine Liebste bis über beide Ohren an. Genau dieses Lachen scheint seine Frau offenbar ganz besonders an dem Sportler zu lieben.

Am 7. Mai 2018 hatten sich Ann-Kathrin und der Fußballer klammheimlich im kleinen Kreis das Jawort gegeben – die richtige Party fand erst im vergangenen Juni auf Mallorca statt. Wieder heimlich, aber dafür im ganz großen Stil bekräftigten sie damals ihr Ehegelübde kirchlich. Im weißen Traumkleid mit Mega-Schleppe schritt die 30-Jährige damals zu ihrem Ehemann an den Altar.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Mai 2020

MEGA Mario und Ann-Kathrin Götze bei ihrer Hochzeit



