Top-Leistungen bei Let's Dance! Am kommenden Freitag steht bei der Tanzshow bereits das Halbfinale an. Im Viertelfinale musste Ilka Bessin (48) sich von der Tanzfläche verabschieden. In der kommenden Woche treten also nur noch Tijan Njie (28), Luca Hänni (25), Lili Paul-Roncalli (22) und Moritz Hans gegeneinander an – und das verspricht eine Hammershow zu werden. Wird das möglicherweise das leistungsstärkste "Let's Dance"-Halbfinale aller Zeiten?

Auch in den vergangenen Jahren konnten sich die Zuschauer in der vorletzten Show immer über Tänze der Extraklasse freuen. In dieser Staffel werden die verbliebenen vier Kandidaten aber wahrscheinlich noch einmal eine Schippe drauf legen. Schließlich lieferten alle vier von Anfang an krasse Choreografien ab und bekamen dafür auch ganz regelmäßig die heiß begehrten 30 Punkte von der Jury. Die konnte Luca in der vergangenen Folge zum Beispiel gleich zweimal absahnen. Auch Juror Joachim Llambi (55) ist von dem diesjährigen Halbfinal-Cast hin und weg. Er bezeichnete die Leistung der verbliebenen Promitänzer sogar als "Champions League".

Auch Viertelfinalistin Ilka nimmt ihren Rauswurf sportlich. Sie betonte in der Show mehrfach, auf was für einem hohen Niveau Lili, Luca, Tijan und Moritz bereits tanzen. Damit habe die Komikerin einfach nicht mehr mithalten können. Was sagt ihr zu dem diesjährigen Halbfinale? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft im Viertelfinale von "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Thomas Burg / ActionPress Collage: Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance"



