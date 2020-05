Hat Anuthida Ploypetch (22) ihrem Freund womöglich zuerst ihre Liebe gestanden? Seit Sommer 2018 ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2015 glücklich an ihren Partner Richard Koll (25) vergeben. Im Netz teilt das Couple regelmäßig süße Pärchenbilder von sich. Doch wer von den beiden sagte zum ersten Mal "Ich liebe dich"? Mit Promiflash plauderten die Turteltauben über den besonderen Moment in ihrer Beziehung!

Anuthidas Freund Richy kamen die magischen drei Worte als erstes über die Lippen: "Das war in einem Airbnb, so viel kann ich schon mal verraten. Es hat fast mit einem Streit angefangen, weil wir nicht offen geredet haben, und dann hab ich es einfach rausposaunt, ich musste es einfach loswerden", erzählte der gebürtige Österreicher gegenüber Promiflash.

Schon lange vor dem Liebesgeständnis soll eine gewisse Spannung zwischen Anuthida und ihrem Partner spürbar gewesen sein. Beide hätten zwar gewusst, dass sie starke Gefühle füreinander haben – "aber keiner traute sich, das so richtig auszusprechen", erinnerte sich die Beauty an die ersten Monate ihrer Beziehung.

Getty Images Anuthida Ploypetch, Model

Instagram / anuthida Anuthida Ploypetch und Richard Koll im Mai 2020

Getty Images Anuthida Ploypetch im Februar 2020



