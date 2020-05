Frischer Wind auf dem Instagram-Profil von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38)! Seit 2015 sind der Thronfolger der britischen Krone und seine Frau in dem sozialen Netzwerk aktiv und veröffentlichen dort regelmäßig süße Schnappschüsse ihrer Kids oder offizielle Familienporträts. Bis zuletzt war das Profilbild der Cambridges dabei eines eben dieser professionellen Bilder – doch das musste nach knapp zwei Jahren nun einem neuen Foto weichen!

Seit wenigen Stunden werden die Instagram-Follower des royalen Paars auf der Social-Media-Plattform mit einem neuen Bild begrüßt. Wenn man genauer hinschaut, ist zu erkennen, dass es sich dabei um einen Screenshot aus einem BBC-Video von vor wenigen Wochen handelt: In dem Clip waren die dreifachen Eltern gemeinsam mit ihren Sprösslingen George (6), Charlotte (5) und Louis (2) zu sehen gewesen, wie sie gemeinsam symbolisch für die Ärzte und Krankenschwestern in der aktuellen Krise applaudiert hatten – eben jener Anblick der fünfköpfigen Family ist nun das neue Profilbild.

Im vergangenen November hatten Will und Kate ihr Profilbild bereits einmal kurzfristig ausgetauscht: In Gedenken an die im Ersten Weltkrieg verstorbenen Streitkräfte wählten sie ein Bild, das beide mit rote Mohnblumen am Revers, dem Symbol des Gedenktages, zeigt. Kurze Zeit später wurde dieses jedoch wieder durch das Familienporträt ersetzt.

Anzeige

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Dublin

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de