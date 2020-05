Wie werden seine Songs wohl in anderen Varianten klingen? Die zweite Folge von Sing meinen Song am kommenden Dienstag steht ganz im Zeichen von Nico Santos (27). Seine Musikerkollegen Jan Plewka (49), MoTrip, Ilse DeLange (42), Michael Patrick Kelly (42), Lea (27) und Max Giesinger (31) werden seine Hits auf ihre Art neu interpretieren. Und auch Nico selbst wird zum Mikro greifen. Auf diese Songs dürfen sich die Zuschauer beim zweiten Tauschkonzert freuen!

Host Michael Patrick wird vor seinen Gästen die Ballade "Die in Your Arms" performen. Ex-ESC-Teilnehmerin Ilse DeLange hat sich für Nicos Superhit "Rooftoop" entschieden. Besonders interessant könnte es bei Jan Plewkas Version von "Better" werden, denn der Song ist im Original ein Duett – aufgenommen wurde es von Nico und Lena Meyer-Landrut (28) gemeinsam. MoTrip wird sich das Lied "Changed" zu eigen machen, Lea und Max singen "Walk in Your Shoes" beziehungsweise "Unforgettable". Nico selbst wird seine neueste Auskopplung "Low on Love" präsentieren.

Vor Start der neuen Staffel verrieten die Stars, warum sie nicht gezögert haben, bei dem Format mitzumachen. "Wenn man sich die anderen Sänger anschaut, die da schon mitgewirkt haben, und wenn man dann angerufen und gefragt wird, ob man da mitmachen möchte, überlegt man nicht zweimal", erklärte zum Beispiel Lea gegenüber Promiflash.

