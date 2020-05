Große Patchwork-Party bei Scott Disick (36) und Kourtney Kardashian (41)? Von 2006 bis 2015 waren der Selfmadeunternehmer und die Reality-TV-Bekanntheit mit mehreren Unterbrechungen ein Paar gewesen. Auch nach ihrer Trennung stehen die beiden wegen ihrer drei gemeinsamen Kinder in gutem Kontakt zueinander. So auch aktuell: Nachdem sich Scott erst kürzlich wegen psychischer Probleme in therapeutische Behandlung begeben hatte, will Kourt ihm nun eine Stütze sein – und lud ihn sogar zum Muttertag zu sich nach Hause ein!

Das plaudert ein Insider der Familie nun gegenüber Hollywood Life aus: "Scott hat eine Einladung von Kourtney bekommen. Aber es wird sehr davon abhängen, wie es ihm gerade geht!" Bezüglich der Behandlung des 36-Jährigen seien einige Dinge noch nicht ganz geklärt, sodass nicht sicher sei, ob der Designer wirklich kommen könne. Das Angebot stehe jedoch: "Jeder in der Familie, auch Kourtney, möchte Scott aktuell unterstützen!", erklärte die Quelle weiter.

Der "Flip It Like Disick"-Star hatte Anfang der Woche für Schlagzeilen gesorgt, als er sich selbst in ein Rehabilitationszentrum im US-Bundesstaat Colorado eingewiesen hatte. Nachdem jedoch Bilder seines Aufenthalts an die Presse gelangt waren, hatte der Dreifach-Papa die Einrichtung wieder verlassen.

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian bei einem Event in New York, Juli 2010

Getty Images Scott Disick in New York



