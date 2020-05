Liebes-Happy-End bei Harry Jowsey und Francesca Farago! Die beiden Frischverliebten haben sich in der Netflix-Reality-Show "Finger weg!" kennen und lieben gelernt. Eigentlich sollten die Kandidaten in dem Format auf jeglichen Körperkontakt verzichten – Harry und Francesca wurden allerdings relativ schnell von ihren Frühlingsgefühlen übermannt. Die Serie verließen die beiden am Ende als Paar. Jetzt hat der gebürtige Australier den nächsten Schritt gewagt: Harry hat Francesca einen Heiratsantrag gemacht – und zwar via Webcam!

Die Reunion-Folge von Finger weg! musste aufgrund der aktuellen Lage über Videochat gedreht werden. Auch das frischgebackene Paar verbringt die Selbstisolation getrennt voneinander – Harry in Australien und Francesca in ihrer Heimat in Kanada. Das hielt den 21-Jährigen allerdings nicht davon ab, seiner Traumfrau die Frage aller Fragen zu stellen. Sichtlich nervös kniete er sich vor seine Webcam und meinte: "Du hast mein Leben total verändert. Ich liebe dich so sehr und kann nicht warten, für immer mit dir zusammen zu sein. Willst du das machen? Willst du heiraten?" Selbst an einen Verlobungsring hatte Harry gedacht – obwohl der wahrscheinlich etwas anders ausgefallen ist, als Francesca es sich gewünscht hätte: Harry machte ihr den Antrag mit einem Lolli-Ring. Die verblüffte Beauty konnte ihr Glück trotzdem offenbar kaum fassen und antwortete prompt: "Harry weiß, dass ich ihn heiraten will, also ja! Natürlich!"

Dass Harry und Francesca noch so glücklich miteinander werden, war nicht von Anfang an klar. Nach ihrer Zeit in der Reality-Show waren die beiden kurzzeitig getrennt. Außerdem gibt es seit einiger Zeit Gerüchte, Harry habe seine Liebste mit Show-Kollegin Madison Wyborny betrogen.

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey, Reality-TV-Star

Instagram / harryjowsey Francesca Farago und Harry Jowsey

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey und Francesca Farago, Reality-TV-Stars

