Aline Bachmann spricht offen über ihre Vergangenheit. Die ehemalige DSDS-Kandidaten offenbarte schon vor einigen Jahren schlimme Details ihrer damaligen Beziehungen. Ihr Ex-Freund sei ein Feeder gewesen, der die 25-Jährigen aus Eifersucht fütterte. Insgesamt 50 Kilo habe die Blondine damals durch ihren ehemaligen Partner zugenommen. Jetzt verriet Aline erneut erschreckende Dinge über die Partnerschaft: Ihr damaliger Liebster soll ihr gegenüber gewalttätig geworden sein.

In der Nachmittagssendung mit Marco Schreyl (46) erklärte sie die damalige Situation. "An einem Abend hatte ich Unmengen gegessen, dann haben wir uns gestritten. Es kam auch zu auch Gewalt", verriet Aline ehrlich im Interview. Die Polizei sei sogar wegen der Auseinandersetzung gekommen, darauf hin habe sie ihre Mutter angerufen. Sie sollte ihre Tochter einfach nur aus der Situation rausholen. "Das war dann so ein Befreiungsmoment für mich und langsam kehrte Normalität ein."

Nachdem die Influencerin irgendwann an einem körperlichen und psychischen Tiefpunkt angelangt war, entschied sie sich, ihr Leben umzukrempeln. Eigenständig speckte sie von 200 insgesamt 40 Kilogramm ab und ließ sich daraufhin ihren Magen verkleinern. Danach purzelten die Pfunde nur so weiter. Mittlerweile wiegt sie unter 100 Kilogramm.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / offiziellalinebachmann Die ehemalige DSDS-Kandidatin Aline Bachmann

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann mit ihrer Mutter

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im April 2019



