Na, hättet ihr hier den amtierenden Rosenkavalier Sebastian Preuss (30) erkannt? Der Kickboxer verdreht heute zahlreichen Damen den Kopf, aber damals war wohl die wichtigste Frau in seinem Leben – seine Mama! Anlässlich des Muttertags am Sonntag postete der 30-Jährige jetzt ein Foto von sich und seiner Mutter aus Teenie-Tagen: Auf dem Schnappschuss ist der Bayer eigentlich nur an seinem breiten Lächeln wiederzuerkennen!

"Es gab immer wieder Höhen und Tiefen, aber wir haben immer weiter Händchen gehalten und nach vorne geschaut! Eine Frau mit dem Herzen an der Stelle, wo es hingehört", schwärmt Basti unter dem gemeinsamen Foto mit seiner Mama auf Instagram und wünscht ihr damit alles Gute zum Muttertag. In schwarzem Sweatshirt und Jeans sitzt er zusammen mit ihr auf einem Sessel – der Fashion-Style ging schon damals in die Richtung, wie er sich heute anzieht. Ganz im Gegensatz zu seiner Frisur: Seine Mähne hatte der Muskelmann streng nach hinten gegelt.

Als das Bild entstand, hat sich Basti sicher nicht träumen lassen, dass er mal als Bachelor die Wahl unter mehreren Frauen haben würde – und sich am Ende bei der letzten Rosenzeremonie für keine der Kandidatinnen entscheidet. "Ich sehe mich persönlich nicht als 'den Bachelor'. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der einem tollen Beruf nachgeht und einfach sein Leben lebt", resümiert er einige Monate nach dem dramatischen Kuppelshow-Finale gegenüber Promiflash.

Instagram / sebastianpreuss Bachelor Sebastian Preuss

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss mit seiner Mutter

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Bachelor 2020



