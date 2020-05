Kann die neue Grill den Henssler-Moderatorin überzeugen? Nach Zuschauerliebling Ruth Moschner (44) moderierte zuletzt Annie Hoffmann (36) die neunte und zehnte Staffel der beliebten Vox-Koch-Show. Doch mit ihrer flapsigen Art kam die Blondine bei vielen Fans so gar nicht gut an. Wenig überraschend verkündete der Sender dann vor ein paar Monaten, dass Annie ihren Posten wieder abgibt – und zwar an Kollegin Laura Wontorra (31)! Wie schlägt die Brünette sich bei ihrem "Grill den Henssler"-Debüt?

Heute Abend flimmert – nach einer kleinen Pause – endlich wieder eine brandneue Folge des TV-Battles über die Bildschirme. Gleich zu Beginn wird Laura von Star-Koch Steffen Henssler (47) vorgestellt: "Ich habe eine Neue, die dritte mittlerweile. Was jetzt kommt, ist das Best off", verspricht der 47-Jährige. Und tatsächlich: Obwohl Kochen nach Lauras eigener Aussage nicht ihre größte Stärke sei, gibt sie sich in ihrer ersten Show schon total selbstbewusst! Außerdem beweist die Sport-Moderatorin schnell: Sie ist definitiv schlagfertig. Noch dazu hat sie definitiv ihre Hausaufgaben gemacht und glänzt mit lauter Fun Facts zu den anwesenden Promi-Gästen.

Auch bei der Twitter-Gemeinde kommt Laura bisher sehr gut weg. "Gott sei Dank, die ist tausend Mal sympathischer als die Hoffmann", freut sich ein Nutzer während der Sendung. "Die Laura kann gerne bleiben!", betont ein weiterer. Jetzt seid ihr gefragt: Wie ist euer erster Eindruck von Laura bei "Grill den Henssler"? Stimmt ab!

TVNOW / Frank W. Hempel Christian Rach, Laura Wontorra und Reiner Calmund bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Özcan Cosar, Steffen Henssler, Laura Wontorra, Rebecca Mir und Boris Becker bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Laura Wontorra und Boris Becker



