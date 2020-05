Cristiano Ronaldo (35) genießt die Zeit mit seinen Kindern in vollen Zügen. Der Stürmer zählt zu den erfolgreichsten Fußballspielern der Welt und konnte in seiner Karriere schon zahllose Erfolge feiern. Doch auch abseits vom Platz könnte es bei ihm kaum besser laufen: Der 35-Jährige ist nämlich stolzer Vierfach-Vater! Seine Kids sind sein Ein und Alles – das wird spätestens durch Cristianos neuesten Post noch einmal ganz deutlich!

Der Kicker teilt auf Facebook jetzt einen besonders süßen Schnappschuss, der ihn beim Kuscheln mit seinen Sprösslingen zeigt. Während Mateo (2) und Eva (2) friedlich neben ihm auf der Couch sitzen, macht es sich sein Ältester, Cristiano Ronaldo Jr. (9), auf Papas Bauch bequem. Alana (2) thront hingegen auf dem Schoss des Megastars. Dass der Moment für den Spieler von Juventus Turin kaum schöner sein könnte, sieht man nicht nur an seinem breiten Grinsen – er schreibt zu seinem Post auch rührende Worte: "Die größte Liebe...!"

Cristiano ist so vernarrt in seine Kinder, dass es ihn auch überhaupt nicht stört, wenn sie ihn manchmal vom Sporttreiben abhalten: Mitte April hatte der Profisportler sich beim Trainieren gefilmt – seine Bauchmuskeln konnte er aber nicht in Ruhe stählen, weil seine Wonneproppen unentwegt um ihn herumturnten. Der Portugiese fand aber eine schnelle Lösung für das Problem: Er integrierte seine Kids einfach in das Sportprogramm!

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit Cristiano Ronaldo Jr. im Mai 2020

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Partnerin Georgina und seinem Sohn Cristiano Ronaldo Jr.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im Mai 2020



