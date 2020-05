Warum hat Kylie Jenner (22) sich nun einen Zweitwohnsitz angeschafft? Eigentlich lebt Kris Jenners (64) jüngste Tochter in einer Villa in den Hidden Hills in Los Angeles. Vor wenigen Tagen wurde jedoch bekannt, dass sich die Selfmade-Milliardärin ein weiteres Anwesen für umgerechnet knapp 34 Millionen Euro geleistet haben soll. Doch wozu braucht sie ein zusätzliches Haus in derselben Stadt? Dazu kursiert nun eine außergewöhnliche Theorie im Netz und in den Medien.

Wie The Hollywood Gossip berichtet, sei Kylie bislang nur mit einem kleinen Teil ihrer Besitztümer in das neue Domizil eingezogen. Daher liegt nahe, dass sie ihr anderes Haus noch nicht verkauft hat. Die Cosmopolitan vermutete deshalb, die 22-Jährige habe die moderne Luxusvilla nur erworben, um während der häuslichen Isolation vor einer hübschen Kulisse mit ihrem Reichtum protzen zu können. Tatsächlich hat Kylie inzwischen zahlreiche Bilder hochgeladen, auf denen sie im neuen Pool, im großen Garten oder dem hauseigenen Tennisplatz posiert. Darüber hinaus teilte ihre beste Freundin Stassie Karanikolaou ein TikTok-Video aus der neuen Bleibe der Selmade-Milliardärin, in welchem sie ihren Fans stolz den Reichtum ihrer BFF präsentierte.

Auch mit einer ihrer Instagram-Storys hatte die Beauty-Unternehmerin für Verwirrung gesorgt, als sie darin zu ihrer Tochter Stormi (2) sagte: "Komm, wir gehen nach Hause." Denn: Mutter und Tochter befanden sich während der Aufnahme bereits auf dem neuen Grundstück.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de