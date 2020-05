Muttertags-Prank für Kourtney Kardashian (41)! Während andere Mütter sich an diesem besonderen Tag über Blumen, Schokolade und andere Geschenke freuen können, bekam die Kardashian-Jenner-Schwester eine Überraschung der etwas anderen Art. Ihr ältester Sohn Mason (10) und ihre kleine Schwester Khloe (35) haben sich am Tag vor Muttertag zusammengetan, um der dreifachen Mutter einen Streich zu spielen: Sie haben Kourtneys Haus und ihren Garten mit Unmengen an Toilettenpapier eingewickelt!

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige selbst ein Video von ihrem neu dekorierten Grundstück. Etliche Rollen Toilettenpapier sind über dem gesamten Rasen und den Bäumen verteilt. Selbst Kourtneys Rosenbüsche blieben nicht verschont. "So viel Aufregung hatte ich seit Monaten nicht mehr. Das ist es also, was Mason und KoKo machen, wenn sie eine Übernachtungsparty feiern", erklärte sie in dem Clip.

In den nächsten Tagen sollte sich Khloe allerdings warm anziehen. Ihre große Schwester hat bereits angekündigt, dass sie diesen Streich nicht auf sich sitzen lassen kann. "Wir sind auf Rache aus, Khloe", meinte sie in ihrer Story. Was sagt ihr zu Khloes und Masons Prank? Stimmt ab!

