Happy Birthday, Psalm West (1)! Vor einem Jahr durften Kim Kardashian (39) und ihr Mann Kanye West (42) nach North (6), Saint (4) und Chicago (2) ihren vierten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Mit der Hilfe einer Leihmutter ergänzte Söhnchen Psalm die bis dahin dreiköpfige Familie. Inzwischen ist der kleine Knirps richtig groß geworden – und feiert nun schon seinen ersten Geburtstag! Zu diesem gratuliert ihm seine Mama ganz emotional im Netz.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Kurven-Queen am Samstag ein zuckersüßes Video des Geburtstagskindes. In dem Clip sieht man den Einjährigen mit großen Kulleraugen in die Kamera blicken, während er schon wie ein Großer den Kopf in die Hand legt. Dazu schrieb die 39-Jährige stolz: "Mein Baby Psalm wird heute schon ein Jahr alt. Psalm, du machst unsere Familie komplett. Du machst alles perfekt. Ich liebe dich so sehr!"

Mit diesem Posting scheint Kim ihrem Kleinen jedoch nicht nur zu seinem Ehrentag zu gratulieren – sondern auch Gerüchte um weiteren Nachwuchs aus der Welt zu schaffen: Schließlich schrieb die Reality-TV-Schönheit ganz klar, ihr Sohnemann mache die Familie komplett.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Kanye West und ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

Anzeige

Instagram / kimkardashian Psalm West, jüngster Sohn von Kim Kardashian

Anzeige

https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian mit ihrem Sohn Psalm



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de