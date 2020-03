Sie bekommt von ihrem Nachwuchs einfach nicht genug! Kim Kardashian (39) ist seit einigen Monaten vierfache Mutter und genießt den Trubel in ihrem Leben in vollen Zügen. Vor allem ihr jüngster Spross Psalm verzaubert die Unternehmerin aktuell jeden Tag aufs Neue. Nun teilt der Keeping up with the Kardashians-Star ein neues Bild von seinem Baby – und Kim ist einfach hin und weg bei Psalms Anblick!

Via Instagram veröffentlicht die Ehefrau von Kanye West (42) einen zuckersüßen Schnappschuss von ihrem Jüngsten. Total entspannt liegt der Kleine in seinem Pyjama im Bett. Der 39-Jährigen wird bei diesem Anblick ganz warm ums Herz. "Mein kleiner Junge ist so hübsch und süß", betitelt Kim ihren Insta-Beitrag. Auch Momager Kris Jenner (64) kann ihrer Tochter da nur zustimmen und schreibt: "Ja, das ist er. Was für ein goldiges Kerlchen."

Erst Anfang des Monats postete Kim ein anderes niedliches Pic ihrer Kids. Ganz stolz gab die Make-up-Queen ihren Fans preis, dass Töchterchen Chicago ziemlich vernarrt in Hunde ist. "Mein Mädchen Chi liebt Hunde!" schrieb sie zu einer Momentaufnahme mit der Kleinen und einem Golden Retriever.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Psalm West, Sohn von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Chicago West im Februar 2020



