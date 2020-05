Nächster Seitenhieb von Oliver Pocher (42)! In den vergangenen Monaten schien der Comedian regelrecht Spaß daran gefunden zu haben, in kritischen Videos gegen Influencer und andere Personen des öffentlichen Lebens zu schießen. So wurden bereits Sarah Harrison (28), Anne Wünsche (28) und Yeliz Koc (26) zum Opfer der bösen Diss-Clips. Nun hat Oli nach einigen Tagen Pause eine neue Aufnahme hochgeladen – und lästert darin über die Hochzeit von Angelina (28) und Sebastian Pannek (33)!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Blondschopf am Samstagabend ein neues Video. Nachdem er sich darin zunächst kurz über Sarah lustig macht, kommt er anschließend auf die kürzliche Eheschließung des Bachelor-Paars zu sprechen – und zwar gewohnt diabolisch: "Angelina ist jetzt 'ne Panne...k. Die hat ganz privat im kleinsten Kreis vor ihren Followern geheiratet und hat uns so tolle Sachen von ihrer Hochzeit gezeigt!" Die Bewegtbild-Botschaft des Neu-Ehepaars, in der beide versichern, die Trauung ganz privat gehalten zu haben, kommentiert er anschließend sarkastisch mit "Ist ja fast gar nichts durchgedrungen von eurer Hochzeit!", und zeigt danach die zahlreichen öffentlichen Hochzeits-Fotos der Turteltauben.

Doch nicht nur die nicht ganz so intime Heirat der Panneks wird von Oli durch den Kakao gezogen: Auch Yeliz' Trennung von Johannes Haller (32) muss dran glauben. So zeigt der Hannoveraner auf seinem iPad voller Hohn Insta-Stories, in denen die Brünette weint – und stellt sich anschließend auf die Reaktion des lachenden Johannes: "Das fand ich wirklich gut. Mein Respekt. Aber jetzt nicht nochmal wieder zusammenkommen!"

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher in seinem neuen Video, Mai 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger in Dubai, 2019

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc im April 2020



