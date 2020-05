Bekommen Fans die langersehnte Reaktion von Johannes Haller (32)? Anfang der Woche überraschte Yeliz Koc (26) die Community mit dieser Nachricht: Nach einer kurzen Reunion haben sich die Bachelor-Bekanntheiten erneut getrennt. Die Trennung sei von dem 32-Jährigen ausgegangen und sie vermutete, er habe eine Andere. Zu diesen Vorwürfen äußerte sich der Hobby-Segler bis dato noch nicht. Jetzt teilt er ein Video, in dem er offenbar auf die Situation reagiert.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte er einen kurzen Clip von sich. In dem Beitrag scheint der Unternehmer völlig sprachlos zu sein: Johannes versucht etwas zu sagen, entscheidet sich dann aber anders und winkt einfach mit einer Hand ab. Dabei schüttelt er noch verständnislos den Kopf. Er ließ allerdings offen, auf was genau sich dieses Posting bezieht. Ob ihn Yeliz' Anschuldigung so wortlos stehen lassen?

Dabei standen bei den beiden gerade erst alle Zeichen auf Liebe. Vor einigen Wochen war die 26-Jährige mit ihrem Ex-Freund nach Ibiza gereist, um dort ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen. Offenbar hat die gemeinsame Zeit auf der spanischen Insel die beiden nicht wieder näher zusammengebracht. Diesmal sei die Trennung endgültig, erklärte Yeliz im Netz.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc auf Ibiza, März 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2020



