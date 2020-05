Einmal Post von Kylie Jenner (22) bekommen? Dagi Bee (25) kann's jetzt von sich behaupten! Als erfolgreiche Beauty-YouTuberin und -Influencerin bekommt die Blondine regelmäßig Samples zugeschickt. Neben den Marken ihrer YouTube-Kolleginnen, befinden sich in den Paketen gerne auch mal Produkte von großen Firmen. Doch diese Überraschung übertrumpfte jetzt alles: Dagi Bee bekam die heiß begehrte Stormi-Kollektion von Kylie zugesendet – inklusive einer privaten Botschaft der Selfmade-Milliadärin!

Richtig euphorisch packte die 25-Jährige Kylies niedlich verpacktes Paket in ihrer Instagram-Story aus. Bevor sie aber die Produkte inspizierte, stach ihr direkt die handgeschriebene Karte ins Auge! "Danke, dass du die bisher einzigartigste Kollektion von mir unterstützt. Das wäre ohne jeden einzelnen von euch nicht möglich gewesen. Ich hoffe, du magst es. In Liebe, Kylie und Stormi", stand darauf.

Ganz so persönlich war die Botschaft also zwar nicht – Dagis Freude tat dieser Fakt aber keinen Abbruch. "Richtig cute, ich liebe die Farbe!", freute sie sich über die Lippenstifte, Lidschatten-Palletten und co.

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, Webstar

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

Hättet ihr euch auch über das Paket gefreut? Oh ja, und wie! Nö, nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de