Der Star-Magier Roy Horn hinterlässt ein Millionenvermögen! Roy wurde mit seinem Partner Siegfried Fischbacher als Duo Siegfried und Roy berühmt. Mit ihrer legendären Show begeisterten die Entertainer über Jahre hinweg ein riesengroßes Publikum. Am vergangenen Freitag starb Roy an den Folgen einer Lungenkrankheit in seiner Wahlheimat Las Vegas. Er hinterlässt nicht nur seinen Partner Siegfried, sondern auch ein großes Vermögen – was damit passieren soll, hatte er aber schon geplant!

„Wenn einer von uns stirbt, erbt der andere alles", erklärte Roy schon vor einigen Jahren gegenüber Bild, denn die Künstler hätten in ihrer Karriere schon immer halbe-halbe gemacht. Das sei auch eine der Bedingungen gewesen, die er damals an die Zusammenarbeit mit seinem Partner stellte: "Auch als mich Siegfried bei unseren allerersten Auftritten mit einem Trinkgeld abspeisen wollte. Da habe ich gesagt: 'No! Du kriegst mich nur, wenn wir fifty-fifty machen'.“

Siegfried äußerte sich aber auch schon zu einer anderen Möglichkeit, denn er will etwas zurückgeben: „Unser Vermögen soll nach unserem Tod Las Vegas zugutekommen, weil die Stadt uns zu Lebzeiten so viel gegeben hat.“

Getty Images Siegfried Fischbacher und Roy Horn, 2006

Getty Images Siegfried Fischbacher und Roy Horn in Las Vegas

Getty Images Roy Horn



