Verfall: Villa von Siegfried und Roy nicht wiederzuerkennen

Die einstige Traumvilla von Siegfried Fischbacher (✝81) und Roy Horn (✝75), die als "Little Bavaria" bekannt ist, ist kaum wiederzuerkennen. Das luxuriöse Anwesen in Las Vegas, das den beiden Magiern einst mit exotischen Pflanzen, einer Poollandschaft und einer Kapelle Erholung bot, wurde in den letzten Jahren dem Verfall preisgegeben. Heute ist die verlassene Villa eine Bleibe für obdachlose Personen. Müll, Drogen und Chaos prägen das einstige Paradies, in dem einst viele Tiere ein Zuhause gefunden hatten. RTL hat sich auf dem Grundstück und in der Villa mit Tourguide René Meinert einmal umgesehen.

Nach dem Tod der beiden Magier wurde das Anwesen für elf Millionen US-Dollar verkauft. Doch der neue Besitzer, der offenbar auf eine Baugenehmigung für ein Immobilienprojekt wartet, hat das Gelände weitgehend verfallen lassen. Der Verfall schreitet weiter voran, was nicht nur die Fans der Magier traurig macht, sondern auch den deutschen Tourguide. Er, der die beiden Künstler persönlich kannte und selbst in Las Vegas wohnt, ist besonders erschüttert über den Zustand. "Das ist schlimm anzusehen, was aus diesem Gebäude geworden ist. Es blutet einem das Herz", kommentierte er gegenüber RTL. Ob und wann "Little Bavaria" wiederbelebt wird, bleibt ungewiss. Ein Obdachloser sagt in die RTL-Kamera: "Es ist irgendwie großartig. Es ist eine riesige Erfahrung. Die größte Herausforderung ist es, nicht von der Polizei entdeckt zu werden."

Siegfried und Roy prägten die Show-Welt von Las Vegas wie kaum ein anderes Duo. In den 1980er und 1990er Jahren wurden sie mit ihrer einzigartigen Magie-Show weltberühmt, die jeden Abend Tausende begeisterte. Doch ein tragischer Unfall im Jahr 2003 setzte ihrer Karriere ein abruptes Ende, als Roy von einem Tiger schwer verletzt wurde. Nach Jahren des Rückzugs verstarben beide Magier kurz nacheinander. Roy starb im Jahr 2020 im Zuge der Covid-19-Pandemie, Siegfried ein Jahr später an Krebs. Ihr einst so prunkvolles "Little Bavaria", das sie als Rückzugsort kreiert hatten, scheint nun ein weiteres Symbol der Vergänglichkeit ihres Vermächtnisses zu sein.

Mike Stotts / MEGA Fan-Briefe vor Roy Horns Anwesen

Getty Images Siegfried und Roy, 1999

