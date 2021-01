Die Fans können heute Abend noch einmal in Erinnerungen an Siegfried Fischbacher und Roy Horn schwelgen. Das Magier-Duo Siegfried und Roy wurde durch seine extravaganten Shows in Las Vegas weltweit berühmt. Im vergangenen Jahr war Roy im Alter von 75 Jahren verstorben. Nur wenige Monate später erlag Siegfried am vergangenen Mittwoch seiner Krebserkrankung. Aus diesem Anlass ändert der Sender Vox heute spontan sein Programm.

Eigentlich hätten die Zuschauer heute Abend um 20:15 Uhr zwei Folgen Law & Order: Special Victims Unit erwartet. Wie das Branchenportal DWDL berichtet, hat sich das aber jetzt kurzfristig geändert. Stattdessen zeigt der Sender die zweistündige Doku "Die Siegfried und Roy Story". Dieser Film lief bereits 2013 zum ersten Mal im Fernsehen und lockte damals etwa zwei Millionen Menschen vor die Bildschirme.

Erst Anfang der Woche, also kurz vor seinem Tod, hatte die Meldung von Siegfrieds Erkrankung die Runde gemacht. Bei dem Starmagier war Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden. Eine Chance auf Heilung war offenbar trotz einer OP ausgeschlossen. Der Krebs hatte zu diesem Zeitpunkt nämlich schon gestreut.

Siegfried Fischbacher und Roy Horn mit Tigern

Siegfried Fischbacher und Roy Horn

Siegfried Fischbacher und Roy Horn in Las Vegas im Oktober 2006

