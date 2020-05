Kommt Romeo Beckham (17) etwa ganz nach seinem berühmten Patenonkel? Die Beckhams sind wohl eine der stylischsten Promi-Familien überhaupt: Neben der erfolgreichen Fashion-Designerin Victoria (46) und ihrem Ehemann, Fußball-Legende und Frauenschwarm David (45) entfalten jetzt auch die vier Kids ihr Potenzial als künftige Fashion-Ikonen. Romeo scheint sich dabei tatsächlich an seinen prominenten Angehörigen zu orientieren – allerdings nicht an seinen Eltern, sondern an seinem Patenonkel Elton John (73)!

Mit seinem neuesten Instagram-Posting dürfte Romeo bei dem einen oder anderen Follower für gute Laune gesorgt haben. Auf dem Selfie zeigt sich der 17-Jährige ganz leger mit umgedrehter Cap und Hoodie. Den eigentlichen Blickfang mit Schmunzelfaktor trägt der Teenie allerdings auf der Nase: Eine große runde Brille, verziert mit vielen bunten Edelsteinchen. Woher er diese Inspiration nahm, dürfte wohl auf der Hand liegen. Sicherheitshalber machte Romeo es in der Bildbeschreibung noch einmal zusätzlich ganz deutlich, indem er seinen Paten Elton verlinkte.

Den 73-järigen Musiker sieht man eigentlich nie ohne seine charakteristischen, bunten Brillen. Ob eckig, rund oder auch mal in Herzform – Elton hat eine ganze Auswahl solch extravaganter Nasenfahrräder. Angeblich soll er auf einer Tour sogar mal ein ganzes Hotelzimmer für die Sammlung der ausgefallenen Gestelle gebucht haben.

