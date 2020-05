In diesem Kleid wäre Anne Wünsche (28) vor den Altar getreten! Vor über zwei Jahren hatte die Influencerin überraschend bekanntgegeben, dass sie und ihr Langzeitfreund Henning Merten sich getrennt haben. Dabei sollten zum damaligen Zeitpunkt eigentlich – nach mehreren Terminverschiebungen – bald die Hochzeitsglocken für die Zweifacheltern läuten. Wie der Netz-Star jetzt verrät, hat er das Kleid trotz der geplatzten Hochzeit behalten! Und präsentiert dieses nun seinen Followern!

In einem Video auf ihrem YouTube-Kanal verrät Anne, dass ihr Hochzeitskleid endlich geliefert wurde. "Ich habe mich damals, als ich Henning heiraten wollte, in ein Kleid verliebt - und das ging mir so lange nicht aus dem Kopf, dass ich einfach gesagt habe: 'Ich möchte das haben!'", gesteht die Meißenerin. Beim anschließenden Öffnen des Päckchens quietscht sie vor Freude, als ein rosaroter, glitzernder Traum aus Tüll zum Vorschein kommt. "Am liebsten würde ich es anziehen und einfach den ganzen Tag damit rumlaufen, aber dann wird es dreckig", erklärt sie - und wirkt dabei beinahe sprachlos vor Glück.

Aber was stellt sie nun mit dem Prinzessinnenkleid an? "Keine Ahnung. Ich wollte es einfach haben", gibt Anne ehrlich zu. In ihrem Schrank sollte es jedoch nicht vermodern, deshalb habe die Laiendarstellerin schon eine erste zaghafte Idee: Sobald die Social-Distancing-Zeit vorbei sei, werde sie ein Fotoshooting mit dem Kleid organisieren.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

YouTube / Anne Wünsche Anne Wünsche und ihr Hochzeitskleid im Mai 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTube-Star



