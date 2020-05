Babynews trotz Trennung? Erst im März dieses Jahres gab Lana Del Rey (34) bekannt, dass sie wieder als Single durchs Leben geht. Obwohl sie noch im Januar ihr Red-Carpet-Debüt mit Sean Larkin, dem damals neuen Mann an ihrer Seite, gegeben hatte, war kurz darauf bereits alles aus zwischen den beiden. Umso erstaunter waren die Fans der Sängerin jetzt, als plötzlich das Bild einer schwangeren Frau Lanas Social-Media-Profil zierte. Erwartet sie etwa Nachwuchs?

Am Sonntagabend hatte die 34-Jährige ein Foto auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht, das für ordentlich Verwirrung bei den Fans sorgte. Da das Gesicht mit Hut und dunkler Sonnenbrille verdeckt war, war auf den ersten Blick kaum zu erkennen, um wen es sich bei der werdenden Mutter auf dem Foto handelt. Viele Fans vermuteten beim Anblick der XXL-Babykugel, dass sich Lana selbst in anderen Umständen befindet. "Oh mein Gott! Ich dachte erst, Lana ist schwanger, und hatte einen Mini-Herzinfarkt" oder "Wer dachte auch zuerst, Lana sei schwanger?", kommentierten einige User den Beitrag. Tatsächlich zeigt das Bild aber nicht die Musikerin, sondern ihre Freundin Jennifer Stith.

Eine zweite Aufnahme, die Lana in ihren Feed postete, bringt Licht ins Dunkel. Darauf ist die "Summertime Sadness"-Interpretin mit einer Gruppe von Freundinnen zu sehen – Jen mit ihrem Babybauch inklusive. Die Beauty hat ihre Tochter Lennon am Wochenende zur Welt gebracht.

Getty Images Collage: Lana Del Rey und Sean Larkin bei einer Pre-Grammy-Party

Instagram / lanadelrey Lana Del Reys schwangere Freundin Jennifer

Instagram / lanadelrey Lana Del Rey und ihre Freunde



