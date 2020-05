Sarah Knappik (33) macht ihrem Ärger Luft! Seit vergangenem Montag läuft die neue Datingshow Match! Promis auf Datingkurs auf RTL. Neben Claudia Norberg (49), Marcellino Kremers und Sebastian Fobe (34) sucht auch die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin dort einen passenden Partner. Was die Einschaltquoten und die Reaktionen auf das Format betrifft, ist allerdings noch eine Menge Luft nach oben. Einige Zuschauer scheinen sich an der Bezeichnung "Promi" im Titel zu stören – eine Kritik, die Sarah allerdings zur Weißglut treibt.

In einem 22-minütigen Instagram-Video macht die Blondine ihren Hatern eine deutliche Ansage. Zwar betont sie, sich selbst auch nicht als Promi zu bezeichnen, trotzdem geht das negative Feedback nicht spurlos an ihr vorbei. "Wenn irgendwelche Arschlöcher schreiben, wir wären keine Promis: Ich hab in Hollywood gespielt, ich war in der Vogue, Cosmopolitan... ich hab alle Magazine gerockt!", zählt die 33-Jährige auf und fügt wütend hinzu. "Manche Schauspieler haben noch nicht einmal in einem Hollywoodfilm gespielt. Ich hab für NBCUniversal International gearbeitet, so what? Was wollt ihr scheiß Hater, kommt her! Ich geb euch bös'!"

"Ich möchte diesen seriösen, positiven, geraden Weg weitergehen und nicht auf so einem niveaulosen Level arbeiten, bloß weil der Zuschauer das jetzt will", fährt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin fort. Umso wütender sei sie, dass die Sendung bisher so wenig Aufmerksamkeit bekommen habe. Und Sarah nennt noch ein weiteren Grund, einzuschalten: "Wenn es so weitergeht, dass es nur noch Promis unter Palmen gibt und dass das Niveau auf so ein unterirdisches Level gesenkt wird, werde ich mich aus dem Fernsehen verabschieden." Denn "Match" sei im Gegensatz zu anderen Datingformaten eine tolle Sache, die man unterstützen sollte.

RTL II Claudia Norberg, Marcellino Kremers, Sarah Knappik und Sebastian Fobe

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik im März 2020

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, TV-Gesicht



