Lena Gercke (32) wird am Muttertag ganz emotional! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2006 erwartet derzeit ihr erstes Kind. Bis sie ihr Baby das erste Mal in die Arme schließen kann, dauert es offenbar nicht mehr allzu lange – wie ihr jüngstes Babybauch-Update zeigte, ist ihre Körpermitte mittlerweile kugelrund und ganz schön groß. So kurz vor der Geburt hat Lena sich darüber Gedanken gemacht, wie sie ihr Kind erziehen möchte: genau so, wie sie von ihrer eigenen Mama großgezogen worden sei!

Das betonte sie jetzt in ihrer rührenden Muttertagsbotschaft auf Instagram: "Du hältst mir immer den Rücken frei! Ich werde mein Bestes geben, um meinen Kindern dasselbe zu ermöglichen. Ich liebe dich, Mama", schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild mit ihrer Mom. Auf dem Schnappschuss lächeln die beiden Frauen sich voller Zuneigung an.

Allzu viele Details zu ihrem Spross hat Lena bisher nicht preisgegeben. Ihre Fans rätseln aktuell noch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt – und wie das Baby heißen wird! Was denkt ihr: Wird sie ihr Kind im Netz zeigen und auch alle anderen Geheimnisse enthüllen? Stimmt ab!

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke im April 2020



