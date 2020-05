Max Giesinger (31) ist immer noch auf der Suche nach seiner Mrs. Right. Seinen erfolgreichsten Song "80 Millionen" widmete der Sänger 2016 noch seiner damaligen Freundin – die Beziehung zerbrach später jedoch. Seitdem scheint es in Sachen Liebe ruhig um den 31-Jährigen geworden zu sein. Was sollte seine Traumfrau denn unbedingt mitbringen? Eine Sache ist Max ganz besonders wichtig: Er muss mit ihr lachen können!

Mit Anfang 30 habe der Sing meinen Song-Teilnehmer seine bessere Hälfte noch nicht gefunden, wie er in der Max Giesinger Story zugab. Er wohne noch in einer Drei-Zimmerwohnung, das sei nichts für die Ewigkeit: "Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass ich immer hier sein werde und mein Junggesellenleben lebe", fürchtete der Frauenschwarm. Ob seine Herzensdame was daran ändern könnte? "Es würde mir guttun, wenn ich eine feste Säule in meinem Leben hätte", erzählte der Single. Auf einen konkreten Typ legte er sich dabei nicht fest. "Sie müsste Humor haben", war sein Kriterium. Seine Freunde wurden da etwas konkreter. Die Lady an Max' Seite sollte unbedingt "Eier haben und kein Mäuschen sein".

Aber es falle dem Ex-The Voice of Germany-Kandidaten auch schwer, sich an jemanden zu binden, weil er alleine bei seiner Mutter aufgewachsen sei. "Dieses Happy-Family-Ding hab ich nie so erlebt", gab er sich nachdenklich.

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger im Jahr 2020

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger im Jahr 2020

Andreas Rentz / Getty Images Sänger Max Giesinger

