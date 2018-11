Max Giesinger (30) startet beruflich gerade voll durch! Der "80 Millionen"-Interpret fokussiert sich aktuell auf seine Musikkarriere, sein drittes Album erscheint am 23. November. Wegen seines gefüllten Terminkalenders lässt er sich nicht erneut als Juror für The Voice Kids aufstellen. Über seine Arbeit spricht der 30-Jährige gerne in der Öffentlichkeit – sein Privatleben behält der Frauenschwarm jedoch lieber für sich. Nun hat Max aber ein kleines Liebesleben-Update gegeben und klar seine Meinung zur Ehe geäußert!

Für den Sänger würde eine Hochzeit wohl eher nicht infrage kommen, wie er im Gala-Interview verraten hat: "Selbst, wenn ich eine Frau fürs Leben kennenlernen würde, hätte ich vermutlich nicht das Gefühl, das jetzt besiegeln zu müssen und eine Ehe draus zu machen. Ich habe eher das Gefühl, dass es bei vielen heutzutage in Richtung Lebensabschnittsgefährten geht." In der Vergangenheit habe er selbst viele gescheiterte Ehen mitbekommen, ob in seiner Familie oder seinem näheren Umfeld. Deshalb habe er den Glauben daran etwas verloren.

Obwohl sich Max mit dem Gedanken an eine Heirat etwas schwer tut, scheint er trotzdem durch und durch Romantiker zu sein. "Es gibt ja fast nichts Romantischeres, als einer Frau einen Song vorzuträllern", sagte er dem Magazin.

Getty Images Max Giesinger, Sänger

Getty Images Max Giesinger, Sänger

Andreas Rentz/Getty Images Max Giesinger bei "Menschen 2016 – ZDF Jahresrückblick" in Hamburg

