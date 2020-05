Zwischen Christoph und Kara sprühen die Funken. Bei Bauer sucht Frau International ist der Obst- und Ackerbauer auf der Suche nach der großen Liebe. In der ersten Folge entschied sich der 30-Jährige für die Logopädin, die auf seinen Hof kommen durfte, damit die beiden einander näher kennenlernen konnten. Und bei den beiden scheinen nach einer gemeinsamen Woche viele Gefühle entstanden zu sein: Sie gestehen sich sogar schon ihre Liebe.

In der aktuellen Folge neigt sich die gemeinsame Zeit des gebürtigen Südtirolers und seiner Auserwählten dem Ende zu, denn Kara muss den Heimweg antreten. Beim Abschied hat der Italiener noch eine kleine Überraschung für seine Herzdame und überreicht ihr einen Stein in Herzform. "Und ich wollte dir auch noch sagen, dass ich mich ein bisschen in dich verliebt habe", gesteht er ihr. Mit dem Geschenk solle sie auch zu Hause an ihn denken.

Kara kann diese Gefühle nur erwidern. "Also mir geht es genauso. Ich glaube, der Grundstein ist dann jetzt gelegt für eine hoffentlich gemeinsame Zukunft", erklärt sie Christoph. Sie könne sich sogar vorstellen, dass der Bauer ihre große Liebe werden könnte, und sie würde sich freuen, wenn er sie auch einmal in ihrer Heimat besuchen käme.

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Christoph mit Kara, Melanie, Marinke und Susanne

TVNOW Christoph, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Inka Bause und Bauer Christoph bei "Bauer sucht Frau International"



