Ehrliche Worte von Lena Meyer-Landrut (28)! Hinter der Sängerin liegt eine ereignisreiche Zeit: Nachdem sie im Mai 2010 den Eurovision Song Contest gewonnen hat, ist sie im deutschen Musikbusiness nicht mehr wegzudenken. Neben der Arbeit an neuen Hits setzt sich die "Satellite"-Interpretin aber auch für das Aufspüren neuer Gesangstalente ein und sitzt regelmäßig in der The Voice Kids-Jury. Dass ihr Job und das Leben in der Öffentlichkeit aber nicht immer leicht sind, musste sich auch die Dunkelhaarige eingestehen: Aktuell genießt sie eine Auszeit.

"Ich genieße die Langsamkeit gerade, bin mit Kleinigkeiten zufrieden, befreie mich von dem Druck meiner letzten zehn Jahre", schreibt die 28-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu teilt sie ein Bild, auf dem sie lediglich in einem weiten Shirt bekleidet vor dem Spiegel posiert und dabei ihre langen Beine ziemlich sexy zur Schau stellt. "Fürchte mich fast wieder ein wenig davor, dass alles wieder so schnell wird wie vorher – aber: Das habe ich ja auch selber in der Hand", zeigt sie sich nachdenklich. Weil die derzeitige Situation vor allem Kontaktverbote und besondere Reiseregelungen mit sich bringt, kann sich Lena endlich eine Pause gönnen.

Dass die gebürtige Hannoveranerin sich nach etwas Ruhe und Entspannung sehnt, hatte sie bereits vor einiger Zeit angedeutet. Nachdem sie im vergangenen Sommer wegen einer Nierenbeckenentzündung sogar im Krankenhaus gelegen hatte, ging es ihr im darauffolgenden Dezember erneut nicht besonders gut. "Jo, mal kurz auf den Körper hören, wenn er einem 'Pause' signalisiert", schrieb sie damals zu einem Foto von sich auf der Couch.

