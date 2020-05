2017 wurde die kontroverse Serie Tote Mädchen lügen nicht weltweit zu einer Sensation! Aufgrund des Erfolges spendierte die Produktionsfirma Netflix den Fans zwei weitere Staffeln. Und jetzt wurde bekannt, wann die vierte und letzte Fortsetzung der Mystery-Reihe auf der Streaming-Plattform erscheinen soll: Am 5. Juni geht das Drama in den USA in die letzte Runde. Die große Frage der deutschen Fans ist aber: Wann werden sie die finale Staffel zu sehen bekommen?

Mit einem Video, in dem sich der Cast rund um Dylan Minnette (23) alias Clay Jensen ziemlich tränenreich von der Serie verabschiedet, verkündet Netflix auf seinem offiziellen InstagramAccount: In weniger als einem Monat schon werden die finalen Folgen in den USA ausgestrahlt. Hält sich der beliebte Streamingdienst an die bisherigen deutschen Starttertime, dann sollte die vierte Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" zur selben Zeit starten wie in den Vereinigten Staaten. Und tatsächlich – Netflix hat nun offiziell bestätigt, dass die neuen Episoden auch in Deutschland am 5. Juni abrufbar sein werden. Ab 9:00 Uhr morgens können die finalen Folgen hierzulande gestreamt werden.

Was genau in der vierten Staffel passieren wird, ist bislang noch streng geheim. Da die letzte ausgestrahlte Episode jedoch mit einem Cliffhanger endete, bei der anscheinend die falsche Person für den Mord an Bryce Walker gerade stehen sollte, bleibt es im kommenden Finale weiterhin spannend.

Beth Dubber/Netflix Katherine Langford alias Hannah Baker in "Tote Mädchen lügen nicht" 2017

Beth Dubber/Netflix Dylan Minnette alias Clay Jensen in "Tote Mädchen lügen nicht" 2017

ActionPress Der Cast von "Tote Mädchen lügen nicht" gewinnt bei den MTV Movie & TV Awards in L.A. im 2018



