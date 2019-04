Zwar haben sie den Kampf um die Let's Dance-Krone verloren, doch dafür etwas ganz besonderes gewonnen! Kathrin Menzinger (30) und Thomas Rath (52) begeisterten die Zuschauer der RTL-Show in den vergangenen Wochen mit ausgefeilten und gut einstudierten Tänzen – zwischen ihnen stimmte einfach die Chemie! Auch nach ihrem Exit am Freitag sehen sich der Designer und die Sportlerin nicht als Verlierer: Sie feiern ihre neue, tolle Freundschaft!

"Eine sehr, sehr, sehr gute, schöne, fantastische neue Freundschaft. Es gibt immer ein weinendes und ein lachendes Auge. Aber wir haben mehr lachende Augen", schwärmte Thomas nach dem Show-Aus im Promiflash-Interview. Ihre einzigartige Dynamik konnten auch das Publikum und ihre Tanz-Kollegen sehen, wie Kathrin anfügte: "Das ist auch das, was uns von Anfang an so ausgemacht hat. Auch wenn das manchen Leuten vielleicht manchmal etwas zu viel war – das sind wir und wir sind einfach positiv durch und durch."

Gemeinsam wollen die beiden ihre "Let's Dance"-Kollegen in den kommenden Wochen anfeuern. Ob sie einem der Tanzpaare den Sieg ganz besonders wünschen? Einen wirklichen Favoriten hätten sie nicht, sondern würden allen Ex-Mitstreitern ganz fest die Daumen drücken!

Getty Images Thomas Rath und Kathrin Menzinger in der dritten Folge von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Thomas Rath

Anzeige

Getty Images Der "Let's Dance"-Cast nach der vierten Show

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kathrin und Thomas so gute Freunde geworden sind? Nein, das überrascht mich Klar, sie sind einfach so ein tolles Team Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de