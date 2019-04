Dieser Abschied tut weh! Völlig überraschend musste Designer Thomas Rath (52) am Freitagabend seine Koffer bei Let's Dance packen. Und das, obwohl er ganze 23 Punkte von den Juroren bekommen hatte. Scheinbar hatten sich zu viele TV-Zuschauer darauf verlassen, dass der beliebte Modeschöpfer mit so vielen Zählern sicher in der nächsten Runde ist. Sabrina Mockenhaupt, Erich Klann (31) und Evelyn Burdecki (30) erzählten Promiflash, wie sie das unerwartete Aus von Thomas und Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (30) getroffen hat!

Zunächst fehlten den übrig gebliebenen Kandidaten der Tanzshow nach dem Rausschmiss von Thomas einfach die Worte. "Es ist einfach Wahnsinn! Ich bin geschockt! Der lebt und liebt das Tanzen", fasste Tanzprofi Erich das Drama im Promiflash-Interview zusammen. Seine Tanzpartnerin Mocki stimmte ihm da voll und ganz zu: "Thomas, der tut mir richtig leid. Der fühlt jede Bewegung – ich hätte so gerne noch ein bisschen mehr von ihm gesehen. Ich muss mir noch ein paar Nachhilfestunden bei ihm holen!"

Etwas Nachhilfe würde vielleicht auch Evelyn nicht schaden. "Ich hätte eine Million gewettet, dass ich raus bin, weil Thomas so toll getanzt hat und so eine tolle Punktzahl hatte. Ich konnte ihm gerade auch gar nicht in die Augen gucken, weil es mir so wehgetan hat, dass er jetzt raus ist", gestand sie im Interview sichtlich mitgenommen.

Getty Images Thomas Rath und Kathrin Menzinger in der dritten Folge von "Let's Dance"

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann

Getty Images Evelyn Burdecki in der vierten Folge von "Let's Dance" 2019

