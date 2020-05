Sein Papa ist ebenfalls kein Unbekannter! Pop-Sänger Nico Santos (27) ist seit seinem Mega-Hit "Rooftop" 2017 nicht mehr aus der deutschen Musik-Landschaft wegzudenken. Bisher verkaufte der 27-Jährige bereits über drei Millionen Platten. Das Show-Gen liegt bei Nico in der Familie. Neben ihm dürfte sein Vater Egon Wellenbrink am bekanntesten sein – den gebürtigen Wolfsburger kennt man nämlich als Werbegesicht aus den 90ern...

Na, schon eine Idee? Egon Wellenbrink wurde als Melitta-Mann bekannt! Zwischen 1989 und 1999 stand er in über 130 verschiedenen Werbespots des Kaffeerösters und Filterfabrikanten vor der Kamera. Die Karriere seines Vaters ließ Nico im Gespräch mit Moderatorin Annie Hoffmann in seiner Doku Die Nico-Santos-Story Revue passieren. In dem Gespräch gab er aber auch zu: "Ich weiß nicht, ob ich ihn gekannt hätte, wenn ich nicht sein Sohn wäre." Und noch etwas enthüllte die Sendung: Nico heißt mit bürgerlichen Namen nicht Santos, sondern Wellenbrink – wie sein Papa.

In Nicos Familie gibt es noch mehr Künstler: Seine Schwester aus der ersten Ehe seines Vaters, Susanna Wellenbrink, und deren Tochter Mia-Sophie sind als Schauspielerinnen tätig. Wusstet ihr diese Fun-Facts über Nico? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Nico Santos in Berlin, November 2019

Anzeige

Getty Images Nico Santos bei der Bambi-Verleihung 2018

Anzeige

Getty Images Sänger Nico Santos



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de