Evanthia Benetatou (28) teilt gegen Tobias Wegener (27) aus. Aufgrund seines Verhaltens bei Promis unter Palmen war der ehemalige Love Island-Kandidat bei den Fans schnell zum Sieger der Herzen geworden. Auch durch seinen freundschaftlichen und liebevollen Umgang mir Ex-Freundin Janine Pink (33) konnte er bei den Zuschauern punkten. Seine Mitstreiterin Eva bewertete sein Verhalten hingegen ganz anders und warf ihm vor, fake zu sein. Jetzt legt sie noch einmal nach – und packt über die Trennung der beiden aus.

Im Promiflash-Interview greift die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin einige pikante Details zum Liebes-Aus von Tobi und Janine auf. "Er hat ihr dumme Sprüche an den Kopf geworfen, sie hängen lassen und sich öffentlich über ihren Liebeskummer lustig gemacht", erklärt sie. Er habe sie nach Promi Big Brother wie Dreck behandelt und sie könne nicht verstehen, warum er vom Großteil des Publikums so gemocht wird: "Wenn Tobi wirklich dieser liebe Kerl von nebenan ist, wofür er gerade gefeiert wird, wieso hat er dann Janine so mies abserviert?", so Eva.

Bei "Promis unter Palmen" hatte der 27-Jährige Claudia Obert (58) zur Seite gestanden, als diese wegen des Mobbings durch die anderen Stars zu weinen angefangen hatte. Doch auch diese Szene stelle den Hottie falsch dar, findet die Freundin von Chris Stenz. Eine gute Tat mache aus ihm noch keinen guten Menschen: "Das macht nicht das gut, was er Janine angetan hat. Und zwar über Wochen. Das scheinen alle gerade zu vergessen", macht sie ihrem Ärger im Gespräch mit Promiflash weiter Luft.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2020

SAT.1 Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Ex-"Promis unter Palmen"-Teilnehmer



