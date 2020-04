Ist er der beliebteste VIP bei Promis unter Palmen? Tobias Wegener (27) konnte mit seinem Verhalten in dem Format ziemlich punkten, vor allem von seinem Auftritt in der letzten Folge waren die Fans begeistert. Während die übrigen Inselbewohner Claudia Obert (58) mit fiesen Sprüchen mobbten, hatte der ehemalige Love Island-Kandidat ein offenes Ohr für die Luxuslady und stand ihr bei. Für viele ist er deshalb schon jetzt der Sieger der Herzen. So geht es Tobi mit den neu gewonnenen Sympathien.

Gegenüber Promiflash verriet der 27-Jährige, wie er über die Situation denkt. "Das freut mich natürlich sehr und ich habe auch sehr viel positives Feedback nach der Sendung bekommen", erzählte er offen. Dennoch sei er nicht der Meinung, er habe alles richtig gemacht. Er sei sich einfach selbst treu geblieben und sei darauf im Nachhinein auch stolz.

Doch nicht nur seine fürsorgliche Art gegenüber der Unternehmerin brachte ihm den Zuspruch des Publikums ein. Viele Zuschauer hatten zuvor einen Rosenkrieg zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin Janine Pink (33) erwartet, doch es kam anders. Er hatte nicht nur unzählige liebe Worte für seine frühere Liebste übrig, er rettete Janine sogar vor dem Rauswurf. Außerdem gab der gelernte Maler zu, früher eine Sonderschule besucht zu haben – ein Umstand, für den seine Community viel Mitgefühl zeigte.

Sat.1 Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im September 2019

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Juni 2019



