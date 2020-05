Rebecca erlebt ein Wechselbad der Gefühle! Gestern fand bei Big Brother die letzte Entscheidung vor dem großen Finale statt: Die Zuschauer wählten Tim heraus – damit wurden der Blondschopf und seine Container-Freundin Rebecca von einander getrennt. Kein Wunder, dass Becky ihren Einzug in die Endrunde kaum genießen kann. Stattdessen vergießt die 21-Jährige einen Tag nach der Entscheidungs-Show viele bittere Tränen!

Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Trauer über Tims Auszug und der Freude ihrer Mitbewohner über das anstehende Finale – doch gegen Abend kann sie ihre Tränen endgültig nicht mehr zurück halten: "Ich vermisse ihn jetzt schon so. Ich weiß, dass das dumm ist, weil es nur noch sieben Tage sind", beschreibt sie ihre Gefühlslage. Sie habe Angst, dass er sie komplett vergessen werde. Ihre Mitbewohner versuchen sie zu trösten: "Er ist in deinem Herzen. Er wird nicht weg sein, er wird ein Teil von dir sein. Ihr werdet ein Leben lang miteinander verbunden sein. Und er wird jetzt auch definitiv an dich denken", sagt unter anderem Cedric zu ihr.

Und damit hat er recht – auch Tim vermisst Rebecca: "Ich merke jetzt schon, wie krass sie mir fehlt. Ich habe so ein Kissen von einem Fan bekommen, wo Becky und ich draufgedruckt sind und das habe ich die ganze Nacht so fest im Arm gehabt und rein geweint tatsächlich", erzählt er Promiflash. Ihn tröste aber der Gedanke, dass sie in einer Woche wieder vereint sein werden.

Sat.1 Tim und Rebecca bei "Big Brother"

Sat.1 Pat und Rebecca bei "Big Brother"

Sat.1 Die sechs Finalisten von "Big Brother"



