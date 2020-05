Auch in der Schwangerschaft legt Eniko Hart (35) grossen Wert auf ihre Fitness! Im vergangenen März gaben die Beauty und ihr Mann Kevin (40) überraschend bekannt, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Söhnchens Kenzo Kash (2) und Kevins Kindern Heaven (15) und Hendrix (12) aus einer früheren Beziehung darf sich die Familie bald über Zuwachs freuen. Doch auch wenn Enikos Babybauch bereits immer runder wird – auf ihre Workouts kann die Sportskanone offenbar einfach nicht verzichten. Im Netz präsentiert sie ihre Schwangerschafts-Wölbungen beim Training.

Neben einem Video, in dem die 35-Jährige mit gut erkennbarem Babybäuchlein ihre Übungen zeigt, teilt sie auf Instagram auch eine Reihe von Fotos, die sie beim Fitnessprogramm zeigen. "Montage sind fürs pränatale Yoga. Neben meiner wöchentlichen Workout-Routine mag ich ein bisschen Abwechslung", schreibt sie beispielsweise zu einem Schnappschuss, auf dem sie in pinken Leggings und im Sport-BH ihre Yoga-Verbiegungen durchführt. Besonders auf diesem Bild gibt sie ihren Fans freie Sicht auf ihre immer größer werdende Babykugel.

Dass ihr Bauch schon ordentlich gewachsen ist, hat Eniko erst vor wenigen Tagen in einem anderen Social-Media-Beitrag selbst verraten. "Die thailändischen Urlaubshosen haben sich doch als nützlich erwiesen", witzelte sie zu der Aufnahme, auf der sie in einer Schlabberhose ihre XXL-Rundungen in Szene setzte.

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko Hart

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko Hart

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko Hart im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de