Eniko Hart (35) präsentiert stolz ihren Babybauch! Vor rund einem Monat überraschten die dunkelhaarige Schönheit und ihr Mann Kevin Hart (40) ihre Fans mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Nach Söhnchen Kenzo Kash erwartet das Paar seinen zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Mit regelmäßigen Updates hält die schwangere Beauty ihre Community auf dem Laufenden. Jetzt teilte Eniko einen Schnappschuss, auf dem die Wölbung an ihrem Bauch deutlich zu sehen ist!

Enikos Schwangerschaft lässt sich inzwischen nicht mehr so leicht verbergen. Mit kurzem Shirt und luftiger Hose posierte die werdende Zweifach-Mutter am vergangenen Dienstag auf einem Bild in ihrer Instagram-Story. Dabei zog die pralle Rundung sicherlich alle Blicke auf sich. "Die thailändischen Urlaubshosen haben sich doch als nützlich erwiesen", teilte die 35-Jährige zufrieden mit. Durch den lockeren Sitz der Hose samt Gummizug genoss die hochschwangere Eniko mehr Freiraum.

Eniko scheint ihre anderen Umstände in vollen Zügen zu genießen. Bei ihrem letzten Update zeigte sich die Frau des Schauspielers vor wenigen Tagen in einem knappen Bikini vorm Spiegel. "Der Bauch und ich werden heute den ganzen Tag in der Sonne sitzen", teilte sie ihren Followern mit.

Anzeige

Getty Images Eniko Hart mit ihrem Mann Kevin, September 2018

Anzeige

Getty Images Eniko Hart mit ihrem Mann Kevin, Dezember 2016

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko Hart, Frau von Schauspieler Kevin Hart



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de