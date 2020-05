Mädels, aufgepasst: Dieser Hottie ist wieder Single – Nico Santos (27)! Im Oktober 2018 gab er erstmals im Promiflash-Interview zu, eine Partnerin zu haben. Lange hatte er seine Beziehung mit Leonie aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Erst im vergangenen November bei der Bambi-Verleihung erschien er zum ersten Mal gemeinsam mit ihr bei einem Event und schwärmte von seiner Beziehung. Jetzt ist jedoch alles vorbei – das gab der 27-Jährige nun ganz nebenbei im TV bekannt!

Die Enthüllung machte er gegenüber Annie Hoffmann (36) in der Nicos-Santos-Story, die am Dienstag ausgestrahlt wurde: "Ich war jetzt viereinhalb Jahre in einer Beziehung, sie ist mit mir den ganzen verrückten Weg mitgegangen und Anfang des Jahres ist es in die Brüche gegangen", erzählte er. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, aber es sei am Ende auch für sie das Beste gewesen. "Weil ich immer so viel weg bin. Es ist schwer, da den perfekten Mittelweg zu finden", fügte er hinzu.

Diese Geschichte erinnert an Max Giesinger (31) – bei ihm ging aus ähnlichen Gründen eine Beziehung in die Brüche. Mit seinem Hit "80 Millionen" wurde er über Nacht berühmt und eroberte die deutschen Charts. In dem Lied geht es um die Beziehung zu einer besonderen Frau – doch eben diese Romanze zerbrach wegen des Songs! Denn nach dem Erfolg des Liedes sei er nur noch unterwegs gewesen, worunter die Liebe gelitten habe.

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos, Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2020

Gulotta,Francesco / ActionPress Nico Santos beim Bambi 2019

Getty Images Max Giesinger, Sänger



