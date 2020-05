Patrick Fabian (32) sagt seinem Sixpack langsam Lebewohl. Vielen ist der Hottie aus der beliebten Vorabendserie Berlin - Tag & Nacht bekannt. In der Show spielt er den Frauenschwarm André, der die Ladys vor allem mit seinem Aussehen um den Finger wickelt. Auch privat achtet der Neu-Papa sehr auf seinen Körper und sein Äußeres. Aufgrund der aktuellen Lage muss das SixxPaxx-Mitglied allerdings das Fitnessstudio meiden - was einen erheblichen Schwund seiner stahlharten Bauchmuskeln zur Folge hat.

In seinem neuen Instagram-Beitrag zeigt der Stripper seinen Followern einen Vorher-Nachher-Vergleich. Auf dem rechten Foto sieht man Patricks stahlharte, durchtrainierte Bauchmuskeln noch vor der Isolation. Die linke Aufnahme hingegen ist offenbar aktuell. Obwohl Patrick dennoch sehr sportlich aussieht, ist sein Sixpack nicht mehr so definiert zu erkennen wie zuvor. "Die bittere Realität", schrieb er zu dieser Offenbarung. Es koste ihn viel Überwindung, in seinen eigenen vier Wänden zu trainieren. Er wisse dennoch, dass es wichtigere Dinge im Leben gebe, auf die man sich konzentrieren müsse.

Auch wenn dem Serienstar seine Body-Transformation nicht sonderlich gut gefällt, finden seine Fans diese umso besser. Seine Community ist von seiner Figur begeistert: "Ich finde links viel besser", "Links steht dir viiiel besser, mein Lieber" und "Links sieht doch auch super aus", lauten nur drei der positiven Kommentare.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian im April 2020

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Schauspieler



